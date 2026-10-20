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Lundin Gold Aktie 26479450 / CA5503711080

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20.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Lundin Gold stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Lundin Gold
57.84 EUR 0.10%
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Lundin Gold wird voraussichtlich am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,56 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Lundin Gold 1,18 CAD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Lundin Gold im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 882,7 Millionen CAD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 615,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 43,36 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,63 CAD, gegenüber 4,60 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 3,20 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 2,49 Milliarden CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’218.95 13.97 SS9BDU
Short 15’788.74 8.99 S1BOGU
SMI-Kurs: 14’368.78 19.10.2026 17:31:13
Long 13’740.91 19.99 S0S2BU
Long 13’428.39 13.97 S1B77U
Long 12’840.43 8.94 S6DBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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