Erste Schätzungen: Lumen Technologies legt Quartalsergebnis vor

Lumen Technologies wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Lumen Technologies für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,232 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,620 USD je Aktie erwirtschaftet.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 11,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,09 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Lumen Technologies für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,73 Milliarden USD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,907 USD, gegenüber -1,750 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 11,12 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 12,40 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch