Erste Schätzungen: LTC Properties verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

LTC Properties lädt voraussichtlich am 03.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,536 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei LTC Properties noch ein Verlust pro Aktie von -0,440 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll LTC Properties im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 86,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 22,00 Prozent gesteigert.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,30 USD je Aktie, gegenüber 2,52 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 335,0 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 265,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch