Erste Schätzungen: LPP präsentiert Quartalsergebnisse

LPP stellt voraussichtlich am 17.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 399,83 PLN je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 251,63 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

LPP soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,50 Milliarden PLN abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,55 Milliarden PLN erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1413,84 PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 808,24 PLN vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 26,65 Milliarden PLN, nachdem im Vorjahr 23,11 Milliarden PLN in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch