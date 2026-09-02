LPP Aktie 1195330 / PLLPP0000011
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
02.09.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: LPP präsentiert Quartalsergebnisse
LPP stellt voraussichtlich am 17.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 399,83 PLN je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 251,63 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
LPP soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,50 Milliarden PLN abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,55 Milliarden PLN erwirtschaftet worden waren.
Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1413,84 PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 808,24 PLN vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 26,65 Milliarden PLN, nachdem im Vorjahr 23,11 Milliarden PLN in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu LPP S.A.
|
06:21
|Erste Schätzungen: LPP präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
10.06.26
|Ausblick: LPP legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.05.26
|Erste Schätzungen: LPP legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
25.03.26
|Ausblick: LPP stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
11.03.26
|Erste Schätzungen: LPP gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu LPP S.A.
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Iran-Krieg: SMI sinkt leicht -- DAX tiefer -- Zurückhaltung an US-Börsen -- Asiens Börsen schlieesen im Minus
Der heimische Markt zeigt sich zur Wochenmitte mit leichten Verlusten, der deutsche Leitindex fällt etwas deutlicher. An den US-Aktienmärkten herrscht Vorsicht. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.