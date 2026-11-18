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18.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: LPP präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
LPP wird voraussichtlich am 03.12.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 430,49 PLN je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte LPP -9,700 PLN je Aktie erwirtschaftet.
8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 18,95 Prozent auf 7,30 Milliarden PLN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,14 Milliarden PLN in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1594,09 PLN, während im vorherigen Jahr noch 808,24 PLN erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 26,79 Milliarden PLN umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 23,11 Milliarden PLN waren.
Redaktion Finanzen.net
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