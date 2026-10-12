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12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: LPL Financial legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

LPL Financial Holdings
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LPL Financial stellt voraussichtlich am 27.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

17 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,69 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

LPL Financial soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,37 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,55 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 23,48 USD, während im vorherigen Jahr noch 10,92 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 20,84 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 16,99 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.ch

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