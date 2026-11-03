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03.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Lowes Companies stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Lowes Companies präsentiert in der voraussichtlich am 18.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2026 endete.
Die Prognosen von 30 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,87 USD. Dies würde einer Verringerung von 0,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Lowes Companies 2,88 USD je Aktie vermeldete.
27 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 7,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 20,81 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Lowes Companies für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 22,38 Milliarden USD aus.
Insgesamt erwarten 34 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 12,27 USD je Aktie, gegenüber 11,85 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 30 Analysten durchschnittlich auf 92,17 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 86,29 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lowe's Companies Inc.
Analysen zu Lowe's Companies Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Der heimische Aktienmarkt gab im Montagshandel minimal nach, wogegen der deutsche Leitindex höher tendierte. Die US-Börsen zeigten sich zum Wochenstart mit verschiedenen Tendenzen. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.