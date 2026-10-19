Erste Schätzungen: Louisiana-Pacific stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Louisiana-Pacific äussert sich voraussichtlich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 15 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,213 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,130 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 13 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1,25 Prozent auf 671,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 663,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

15 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,08 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,08 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,50 Milliarden USD, gegenüber 2,71 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch