Erste Schätzungen: Loomis legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Loomis präsentiert voraussichtlich am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 10,18 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 7,80 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 10,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 8,14 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,40 Milliarden SEK umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 39,69 SEK, gegenüber 23,29 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 32,10 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 29,83 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch