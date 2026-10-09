Erste Schätzungen: Loncin Motor stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Loncin Motor wird voraussichtlich am 24.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,301 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Loncin Motor noch ein Gewinn pro Aktie von 0,240 CNY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Loncin Motor in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,69 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 5,61 Milliarden CNY im Vergleich zu 4,80 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,02 CNY aus. Im Vorjahr waren 0,800 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 21,74 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 18,79 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch