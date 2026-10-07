Lockheed Martin Aktie 351011 / US5398301094
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Lockheed Martin präsentiert Quartalsergebnisse
Lockheed Martin präsentiert voraussichtlich am 22.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
15 Analysten schätzen im Schnitt, dass Lockheed Martin im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,56 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 6,95 USD je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 19 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 20,45 Milliarden USD – ein Plus von 9,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lockheed Martin 18,61 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Insgesamt erwarten 21 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 30,44 USD je Aktie, gegenüber 21,49 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 23 Analysten durchschnittlich auf 80,98 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 75,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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