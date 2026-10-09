Livzon Pharmaceutical Group Aktie 23338587 / CNE100001QV5
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09.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Livzon Pharmaceutical Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Livzon Pharmaceutical Group wird voraussichtlich am 24.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,510 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,590 HKD je Aktie erzielt worden.
Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 2,56 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 3,11 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,12 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,46 HKD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 10,55 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 12,92 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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