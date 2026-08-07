Livzon Pharmaceutical Group Aktie 23338587 / CNE100001QV5
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
07.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Livzon Pharmaceutical Group legt Quartalsergebnis vor
Livzon Pharmaceutical Group öffnet voraussichtlich am 22.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,640 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Livzon Pharmaceutical Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,790 HKD in den Büchern gestanden.
Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 2,95 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 3,34 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,35 CNY, gegenüber 2,46 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 12,12 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 12,92 Milliarden HKD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Livzon Pharmaceutical Group Inc (H)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Livzon Pharmaceutical Group legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
09.04.26
|Erste Schätzungen: Livzon Pharmaceutical Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.03.26
|Ausblick: Livzon Pharmaceutical Group präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
09.03.26
|Erste Schätzungen: Livzon Pharmaceutical Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Livzon Pharmaceutical Group Inc (H)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen: Rally gerät ins Stocken -- SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.