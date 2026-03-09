Livzon Pharmaceutical Group Aktie 23338587 / CNE100001QV5
09.03.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Livzon Pharmaceutical Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Livzon Pharmaceutical Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 24.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,370 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Livzon Pharmaceutical Group einen Gewinn von 0,460 HKD je Aktie eingefahren.
Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 2,81 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 2,95 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,41 CNY je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,43 HKD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 12,16 Milliarden CNY, gegenüber 12,70 Milliarden HKD im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.ch
