Livanova Aktie 28726218 / GB00BYMT0J19
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Livanova stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Livanova lädt voraussichtlich am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Prognosen von 10 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,06 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Livanova noch ein Gewinn pro Aktie von 0,490 USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 381,1 Millionen USD – ein Plus von 6,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Livanova 357,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,36 USD, während im vorherigen Jahr noch -4,450 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,52 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,39 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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