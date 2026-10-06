Erste Schätzungen: Lithia Motors stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Lithia Motors veröffentlicht voraussichtlich am 21.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 10,06 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Lithia Motors 8,61 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 12 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,08 Prozent auf 9,88 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Lithia Motors noch 9,68 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 36,13 USD, während im vorherigen Jahr noch 33,14 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 38,39 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 37,63 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.ch