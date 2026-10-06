Lithia Motors Aktie 565449 / US5367971034
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
06.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Lithia Motors stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Lithia Motors veröffentlicht voraussichtlich am 21.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 12 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 10,06 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Lithia Motors 8,61 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 12 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,08 Prozent auf 9,88 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Lithia Motors noch 9,68 Milliarden USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 36,13 USD, während im vorherigen Jahr noch 33,14 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 38,39 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 37,63 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lithia Motors Inc.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Lithia Motors stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
28.07.26
|Ausblick: Lithia Motors zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: Lithia Motors zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: Lithia Motors stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Lithia Motors legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Lithia Motors Inc.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI & DAX höher erwartet -- Asiens Börsen in Grün
An den heimischen sowie den deutschen Börsen wird mit einer stärkeren Eröffnung gerechnet. An den Börsen in Asien geht es am Dienstag aufwärts.