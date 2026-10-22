Erste Schätzungen: Lion veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Lion wird voraussichtlich am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Lion im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 28,67 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 40,50 JPY je Aktie gewesen.

8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 106,73 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 1,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 105,49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 91,82 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 99,74 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 440,59 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 422,09 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch