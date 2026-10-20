Lindblad Expeditions Holdings Aktie 28467266 / US5352191093
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Lindblad Expeditions präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Lindblad Expeditions wird voraussichtlich am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,348 USD aus. Im letzten Jahr hatte Lindblad Expeditions einen Gewinn von 0,000 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 9,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 263,5 Millionen USD gegenüber 240,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,199 USD, gegenüber -0,630 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 869,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 771,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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