Erste Schätzungen: Lincoln Electric stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Lincoln Electric wird voraussichtlich am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

11 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,81 USD aus. Im letzten Jahr hatte Lincoln Electric einen Gewinn von 2,21 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll Lincoln Electric 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,17 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 10,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Lincoln Electric 1,06 Milliarden USD umsetzen können.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,20 USD, gegenüber 9,32 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 4,70 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,23 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch