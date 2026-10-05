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Lime Technologies AB Registered Shs Aktie 45091782 / SE0011870195

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05.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Lime Technologies Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Lime Technologies AB Registered Shs
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Lime Technologies Registered präsentiert in der voraussichtlich am 20.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,51 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 31,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,91 SEK erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll Lime Technologies Registered 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 191,6 Millionen SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 9,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Lime Technologies Registered 175,1 Millionen SEK umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,37 SEK, gegenüber 8,40 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 810,1 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 739,8 Millionen SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch

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