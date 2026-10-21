Erste Schätzungen: LifeStance Health Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

LifeStance Health Group lässt sich voraussichtlich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird LifeStance Health Group die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,037 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte LifeStance Health Group 0,000 USD je Aktie eingenommen.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 18,63 Prozent auf 431,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 363,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,161 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,020 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,71 Milliarden USD, gegenüber 1,42 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch