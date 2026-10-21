LifeStance Health Group Aktie 111701745 / US53228F1012
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: LifeStance Health Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
LifeStance Health Group lässt sich voraussichtlich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird LifeStance Health Group die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,037 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte LifeStance Health Group 0,000 USD je Aktie eingenommen.
9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 18,63 Prozent auf 431,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 363,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,161 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,020 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,71 Milliarden USD, gegenüber 1,42 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu LifeStance Health Group Inc Registered Shs
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: LifeStance Health Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: LifeStance Health Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: LifeStance Health Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: LifeStance Health Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu LifeStance Health Group Inc Registered Shs
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street ging es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.