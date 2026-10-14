Life Time Group Holdings Aktie 113726597 / US53190C1027
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Life Time Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Life Time Group gibt voraussichtlich am 29.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,405 USD. Dies würde einer Verringerung von 10,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Life Time Group 0,450 USD je Aktie vermeldete.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Life Time Group in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,78 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 874,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 782,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,60 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,66 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 14 Analysten von durchschnittlich 3,37 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 3,00 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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