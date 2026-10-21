Erste Schätzungen: Liberty Media vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Liberty Media präsentiert voraussichtlich am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 12 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,577 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie vermeldet.

15 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,25 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 14,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,09 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,81 USD im Vergleich zu 2,15 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich bei 4,76 Milliarden USD, gegenüber 4,48 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch