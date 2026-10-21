Liberty Media a Aktie 128393622 / US5312297717
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Liberty Media A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Liberty Media A öffnet voraussichtlich am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
12 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,577 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.
Liberty Media A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,24 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 15 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,09 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Die Schätzungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,81 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,15 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 17 Analysten von durchschnittlich 4,76 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 4,48 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Liberty Media Corp Registered Shs Series -A- Formula One
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: Liberty Media A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: Liberty Media A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Liberty Media A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Liberty Media A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Liberty Media A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Liberty Media Corp Registered Shs Series -A- Formula One
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street ging es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.