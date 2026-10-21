Erste Schätzungen: Liberty Media A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Liberty Media A öffnet voraussichtlich am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

12 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,577 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Liberty Media A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,24 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 15 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,09 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,81 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,15 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 17 Analysten von durchschnittlich 4,76 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 4,48 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch