Li Auto Aktie 56066025 / KYG5479M1050
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12.08.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Li Auto legt Quartalsergebnis vor
Li Auto wird voraussichtlich am 26.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
9 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,408 HKD. Im Vorjahresquartal waren 0,550 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten eine Verringerung von 6,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 30,54 Milliarden HKD gegenüber 32,63 Milliarden HKD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,278 HKD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,570 HKD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 29 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 140,76 Milliarden HKD, gegenüber 121,81 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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