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11.11.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Li Auto legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Li Auto
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Li Auto wird voraussichtlich am 25.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,365 HKD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 7,35 Prozent verringert. Damals waren -0,340 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Li Auto in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,05 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 31,71 Milliarden HKD im Vergleich zu 29,90 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

27 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -2,227 HKD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,570 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 32 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 131,47 Milliarden HKD, gegenüber 121,81 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.

Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.

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Short 15’957.56 13.55 SXJB6U
Short 16’532.85 8.90 SZBDZU
SMI-Kurs: 15’009.75 11.11.2026 13:06:26
Long 14’364.06 19.28 SJQJBU
Long 14’041.46 13.80 STE1BU
Long 13’423.05 8.85 SPB9EU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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