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11.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Li Auto A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Li Auto A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 25.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Li Auto A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,721 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Umsatzschätzungen von 10 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 27,19 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 3,82 Milliarden USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 28 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -3,915 CNY aus. Im Vorjahr waren 0,150 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 33 Analysten im Durchschnitt 112,35 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 15,62 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Li Auto Inc (A) (spons. ADRs)
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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