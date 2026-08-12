Li Aut a Aktie 56073555 / US50202M1027
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12.08.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Li Auto A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Li Auto A wird voraussichtlich am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,805 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,140 USD je Aktie vermeldet.
Die Umsatzschätzungen von 10 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 26,26 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 4,18 Milliarden USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,430 CNY, während im vorherigen Jahr noch 0,150 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 31 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 121,39 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 15,62 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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