LG.Philips LCD Aktie 1908212 / US50186V1026
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: LGPhilips LCD veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
LGPhilips LCD stellt voraussichtlich am 22.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,179 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei LGPhilips LCD noch ein Verlust pro Aktie von -0,010 USD in den Büchern gestanden.
LGPhilips LCD soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,68 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 6,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,246 USD, gegenüber 0,160 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 17,01 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 18,16 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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