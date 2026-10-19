Erste Schätzungen: LGI Homes legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

LGI Homes wird voraussichtlich am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,723 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,850 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll LGI Homes nach den Prognosen von 3 Analysten 438,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 10,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 396,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,88 USD, gegenüber 3,12 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 1,81 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,71 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch