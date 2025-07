Erste Schätzungen: LG gewährt Anlegern Blick in die Bücher

LG wird voraussichtlich am 14.08.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 3092,11 KRW je Aktie gegenüber 1625,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2.128,79 Milliarden KRW aus – das entspräche einem Plus von 25,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.701,23 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8925,78 KRW aus. Im Vorjahr waren 3762,00 KRW je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 8.399,94 Milliarden KRW, nachdem im Vorjahr 6.958,50 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch