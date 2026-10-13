Erste Schätzungen: LG Electronics präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

LG Electronics wird voraussichtlich am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,05 USD aus. Im letzten Jahr hatte LG Electronics einen Gewinn von 0,780 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 12,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 17,78 Milliarden USD gegenüber 15,81 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,60 USD, gegenüber 1,90 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 21 Analysten auf durchschnittlich 69,99 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 62,87 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch