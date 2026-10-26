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26.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Leroy Seafood Group ASA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Leroy Seafood Group ASA wird voraussichtlich am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,374 NOK. Im Vorjahresquartal waren 0,750 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten eine Verringerung von 3,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 8,47 Milliarden NOK gegenüber 8,75 Milliarden NOK im Vorjahrszeitraum.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,00 NOK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,610 NOK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 33,81 Milliarden NOK, gegenüber 34,35 Milliarden NOK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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