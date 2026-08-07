Lepu Medical Technology Aktie 10701390 / CNE100000H44
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07.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Lepu Medical Technology (Beijing) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Lepu Medical Technology (Beijing) wird voraussichtlich am 22.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,144 CNY. Das entspräche einer Verringerung von 15,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,170 CNY erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,57 Prozent auf 1,69 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Lepu Medical Technology (Beijing) noch 1,63 Milliarden CNY umgesetzt.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,583 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,520 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 7,01 Milliarden CNY, gegenüber 6,43 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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