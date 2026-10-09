Lepu Medical Technology Aktie 10701390 / CNE100000H44
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
09.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Lepu Medical Technology (Beijing) legt Quartalsergebnis vor
Lepu Medical Technology (Beijing) wird voraussichtlich am 24.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,134 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,160 CNY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Lepu Medical Technology (Beijing) in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,17 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,68 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 1,57 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,462 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,520 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 6,49 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 6,43 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lepu Medical Technology (Beijing) Co Ltd (A)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Lepu Medical Technology (Beijing) legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
21.08.26
|Ausblick: Lepu Medical Technology (Beijing) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
07.08.26
|Erste Schätzungen: Lepu Medical Technology (Beijing) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.04.26
|Ausblick: Lepu Medical Technology (Beijing) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Lepu Medical Technology (Beijing) Co Ltd (A)
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI & DAX stärker -- Asiens Börsen letztlich vorwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren im Plus am letzten Handelstag der Woche. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.