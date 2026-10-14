Leonardo DRS Aktie 110329459 / US52661A1088
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Leonardo DRS stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Leonardo DRS veröffentlicht voraussichtlich am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,352 USD je Aktie gegenüber 0,260 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
10 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 7,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 960,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,03 Milliarden USD aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,39 USD, gegenüber 1,03 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 3,95 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,65 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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