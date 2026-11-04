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04.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Lenovo Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Lenovo Group präsentiert in der voraussichtlich am 19.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,074 USD gegenüber 0,220 HKD im Vorjahresquartal.
Die Umsatzschätzungen von 9 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 27,39 Milliarden USD, was einem Umsatz von 159,96 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,293 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,22 HKD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 26 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 108,20 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 648,32 Milliarden HKD waren.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu Lenovo Group Ltd.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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