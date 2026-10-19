Erste Schätzungen: Leidos stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Leidos stellt voraussichtlich am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 15 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,04 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,82 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 15 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,49 Prozent auf 4,71 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,47 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 17 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 12,38 USD, gegenüber 11,14 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 18,31 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 17,17 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch