Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’414 -0.5%  SPI 18’528 -0.4%  Dow 49’359 -0.2%  DAX 25’297 -0.2%  Euro 0.9315 -0.1%  EStoxx50 6’029 -0.2%  Gold 4’595 -0.5%  Bitcoin 76’607 -0.2%  Dollar 0.8026 -0.1%  Öl 64.1 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Barrick Mining144690732Swiss Life1485278
Top News
UBS-Aktie: Geplante Fusion von drei Immobilienfonds überwindet eine Hürde
KW 3: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Das sind gute Argumente für eine Gehaltserhöhung
IPO-Vorschau 2026: Diese Tech-Firmen könnten an die Börse gehen
Private Markets im Fokus: AllianzGI erwartet entscheidenden Wendepunkt 2026
Suche...

Latent View Analytics Aktie 114638311 / INE0I7C01011

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Latent View Analytics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Latent View Analytics
434.30 INR 1.00%
Kaufen Verkaufen

Latent View Analytics gibt voraussichtlich am 01.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 2,50 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,03 INR erwirtschaftet worden.

Latent View Analytics soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,80 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,28 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 9,60 INR, gegenüber 8,45 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 10,53 Milliarden INR im Vergleich zu 8,48 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch