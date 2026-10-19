Erste Schätzungen: LATAM Airlines Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

LATAM Airlines Group wird voraussichtlich am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,23 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 3,36 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,19 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 17,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,43 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,75 Milliarden USD umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,69 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 4,99 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 17,36 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 14,24 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch