Erste Schätzungen: Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company (A) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company (A) lädt voraussichtlich am 28.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,260 CNY. Das entspräche einem Zuwachs von 36,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,190 CNY erwirtschaftet wurden.

Das vergangene Quartal soll Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company (A) mit einem Umsatz von insgesamt 5,75 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,34 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 7,78 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,818 CNY, gegenüber 0,500 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 23,76 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 22,19 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch