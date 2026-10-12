Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’787 1.1%  SPI 19’543 1.1%  Dow 51’655 0.8%  DAX 25’087 1.1%  Euro 0.9308 0.1%  EStoxx50 6’173 0.8%  Gold 4’188 -0.2%  Bitcoin 69’653 0.3%  Dollar 0.8308 0.0%  Öl 103.8 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Goldpreis profitiert von fallendem Ölpreis - doch neue Gefahren lauern
Nordex-Aktie legt zu: Auftragseingang im dritten Quartal fast 30 Prozent höher
Nach Rekord-Buchgewinn: So geht es mit der Strategy-Aktie weiter
S&P 500 vor Absturz? Auf diese Sicherheits-Titel setzen Experten jetzt
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
ETF Sparplan

Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company Aktie 27809508 / CNE1000023Q8

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company (A) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company
13.53 CNY 1.88%
Kaufen Verkaufen

Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company (A) stellt voraussichtlich am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,231 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 35,88 Prozent erhöht. Damals waren 0,170 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 10,17 Prozent auf 5,83 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,30 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,885 CNY, gegenüber 0,500 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 23,60 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 22,19 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company (A)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten