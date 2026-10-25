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25.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Lantronix zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Lantronix lässt sich voraussichtlich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Lantronix die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
7 Analysten schätzen, dass Lantronix für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,043 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll Lantronix nach den Prognosen von 7 Analysten 32,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 29,8 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,224 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,100 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 138,2 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 120,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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