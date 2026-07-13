Landstar System Aktie 57699 / US5150981018
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Landstar System zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Landstar System veröffentlicht voraussichtlich am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwarten 18 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,48 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,20 USD je Aktie vermeldet.
14 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,33 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 10,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,21 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,78 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,31 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 5,22 Milliarden USD, gegenüber 4,74 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Roche: Verzögerte Wirkung
Die Teilnahme an einer Medizin-Konferenz und die Vorlage der Semesterzahlen - in den kommenden Wochen rückt der Pharmariese in den Fokus. Die Roche-Aktie könnte noch oben ausbrechen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Landstar System Inc.
Analysen zu Landstar System Inc.
Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall
Keine Glaskugel, keine Börsenprognosen, kein Bauchgefühl: Stefan Buck erklärt, wie Adaptivv mit einem quantitativen Sensor arbeitet, warum Nowcasting statt Forecasting im Portfolio Management helfen kann und weshalb Anleger bei Aktien und Bitcoin oft zu emotional entscheiden.
Im Gespräch mit Investment-Stratege François Bloch und David Kunz (COO der BX Swiss) geht es um Strukturbrüche im Markt, die Grenzen von Modellen bei starken Kursschwankungen, den schwierigen Moment des Verkaufens und darum, wie ein Fintech aus der Schweiz gegenüber grossen Finanzanbietern bestehen kann.
Dazu gibt Stefan Buck Einblicke in seine zweite Welt mit Hecht, den Umgang mit Verantwortung und wie er seinen Kindern Investieren erklärt.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesslich mit Verlusten -- Wall Street mit moderatem Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Freitag etwas höher. Der deutsche Aktienmarkt tendierte leicht nach unten. An der Wall Street ging es gemässigt gen Norden. Die Anleger in Asien griffen am Freitag mehrheitlich zu.