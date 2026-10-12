Erste Schätzungen: Landstar System präsentiert Quartalsergebnisse

Landstar System wird voraussichtlich am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,67 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 198,21 Prozent erhöht. Damals waren 0,560 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Landstar System in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,61 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 1,50 Milliarden USD im Vergleich zu 1,21 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 18 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,94 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,31 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,60 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,74 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch