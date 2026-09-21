Lamb Weston Holdings Aktie 34272357 / US5132721045
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
21.09.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Lamb Weston stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Lamb Weston wird voraussichtlich am 06.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.08.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,589 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Lamb Weston noch 0,460 USD je Aktie eingenommen.
Lamb Weston soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,66 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,02 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,08 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,52 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 6,61 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lamb Weston Holdings
|
06:21
|Erste Schätzungen: Lamb Weston stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
23.07.26
|Ausblick: Lamb Weston zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
09.07.26
|Erste Schätzungen: Lamb Weston gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Lamb Weston Holdings
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen deutlich tiefer ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt verlor am Freitag deutlich, während auch der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen schlossen uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.