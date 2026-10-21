Lamar Advertising Company Aktie 26138502 / US5128161099
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Lamar Advertising Company (A) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Lamar Advertising Company (A) präsentiert in der voraussichtlich am 05.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,65 USD gegenüber 1,40 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,18 Prozent auf 621,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 585,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,91 USD im Vergleich zu 5,77 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 2,40 Milliarden USD, gegenüber 2,27 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lamar Advertising Company (A)
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: Lamar Advertising Company (A) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: Lamar Advertising Company (A) gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Lamar Advertising Company (A) gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Lamar Advertising Company (A) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Lamar Advertising Company (A) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Lamar Advertising Company (A)
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street ging es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.