Erste Schätzungen: Lam Research gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Lam Research lädt voraussichtlich am 21.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

25 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,18 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Lam Research soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,13 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 23 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 52,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,32 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 29 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,48 USD, wohingegen im Vorjahr noch 5,76 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 27 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 34,88 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 23,23 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.ch