Lam Research Aktie 138658329 / US5128073062
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
06.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Lam Research gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Lam Research lädt voraussichtlich am 21.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
25 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,18 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Lam Research soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,13 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 23 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 52,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,32 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 29 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,48 USD, wohingegen im Vorjahr noch 5,76 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 27 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 34,88 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 23,23 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lam Research Corp.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Lam Research gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
29.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Start stärker (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende in Grün (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Börse New York: S&P 500 präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende im Aufwind (finanzen.ch)
|
18.09.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100-Börsianer greifen nachmittags zu (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Börse New York: S&P 500 nachmittags in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Lam Research Corp.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI & DAX höher erwartet -- Asiens Börsen in Grün
An den heimischen sowie den deutschen Börsen wird mit einer stärkeren Eröffnung gerechnet. An den Börsen in Asien geht es am Dienstag aufwärts.