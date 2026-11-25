Lakeland Industries gibt voraussichtlich am 10.12.2026 die Zahlen für das am 31.10.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

4 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,033 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 97,99 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -1,640 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 50,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 5,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,710 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2,630 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 199,2 Millionen USD, gegenüber 192,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net