Labrador Iron Ore Royalty Aktie 11370010 / CA5054401073
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Labrador Iron Ore Royalty präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Labrador Iron Ore Royalty wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,243 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Labrador Iron Ore Royalty noch 0,470 CAD je Aktie eingenommen.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 35,4 Millionen CAD – das wäre ein Abschlag von 19,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 43,9 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,964 CAD, gegenüber 1,57 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 142,8 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 165,9 Millionen CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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